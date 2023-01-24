رئيس إيني: إيطاليا يمكنها الاعتماد على ليبيا والدول الأفريقية في الغاز

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالتسي، إمكانية الاعتماد على ليبيا والدول الأفريقية في إمداد روما بالغاز، بعد الأزمة مع روسيا.

وقال ديسكالتسي في تصريحات صحفية على هامش زيارته ضمن وفد إيطالي إلى الجزائر “بإمكان إيطاليا زيادة واردات الغاز من أفريقيا ونقل بعض الإمدادات إلى شمال أوروبا، إذا عززت بنيتها التحتية في السنوات القليلة المقبلة”.

وتابع: “بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز الطبيعي ترانس ميد، الذي يربط الجزائر بصقلية، يمكن أن تعتمد روما أيضًا على خط أنابيب الغاز الطبيعي القادم من ليبيا وواردات الغاز الطبيعي المسال من مصر وأنغولا وجمهورية الكونغو وموزمبيق”.

وأضاف ديسكالتسي: “لدينا خط أنابيب متصل بليبيا تبلغ سعته الآن حوالي 12-14 مليار متر مكعب، والتي يمكن أن ترتفع مع إضافات ضغط كافية تصل إلى عدة مليارات”.

واستطرد: “نحن الوحيدون الذين لديهم خطوط غاز متصلة بالجزائر، التي تبلغ طاقتها 36 مليار متر مكعب من الغاز ولا تزال غير مستغلة، لا يزال هناك أكثر من 10 مليارات متر مكعب يمكن أن تصل إلى إيطاليا”.

وأشار إلى أن الجزائر في العام الماضي برزت كأكبر مورد للغاز لإيطاليا، لتحل محل جزء كبير من 29 مليار متر مكعب من الغاز كانت تأتي في السابق من روسيا.