الجبو: المستهلك الليبي يتعرض للابتزاز والاستغلال ولا يوجد من يردع بعض التجار الجشعين

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو إنه منذ سقوط قيمة الدينار الليبي إلى الآن ارتفعت الأسعار في جميع السلع من غذاء ودواء وشراب ولحوم وأسماك وأثاث وملابس وأحذية ومواد بناء وحديد وسيارات ومواد تنظيف وتذاكر سفر، بنسبة 200 %.

الجبو أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى أن ارتفاع الأسعار شيء طبيعي لارتفاع سعر الدولار وخاصة أن التجار يقومون بتوريد البضائع الاستهلاكية للسوق الليبي بالعملة الصعبة، وفتح الاعتمادات يكون بالدولار أو اليورو، ومراقبة الأسعار تكاد تكون غير موجودة.

وأكد أنه لا يوجد قانون لحماية المستهلك، وبالتالي فجمعيات حماية المستهلك الليبية عاجزة عن حمايته.

ولفت إلى أن المستهلك الليبي يتعرض للابتزاز والاستغلال؛ لأنه لا يوجد من يردع بعض التجار الجشعين، والمستهلك غير قادر علي إبلاغ الجهات الرقابية أو الحرس البلدي.

ونوّه إلى أن كل السماسرة اجتمعت في الأسواق للاستغلال وممارسة المضاربة وتحقيق أكبر قدر من المال على حساب المواطن.

وبيّن أن الدولة عاجزة عن رفع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار تدريجيًا ومحاربة المهربين والمضاربين، رغم الجهود التي تبذلها بعض الأجهزة الأمنية والحكومية.

