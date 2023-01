القضايا الحقوقية في ليبيا.. على طاولة النواب ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مع أفراد من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة القضايا الرئيسية المتعلقة بالجانب الحقوقي في ليبيا.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب ناصر بن نافع، وطارق الأشتر، وعلي كشير، وعائشة شلابي.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، إن الجانبان استعرضا عمل البعثة الأممية في البلاد، والمراحل التي مر بها الحوار السياسي والعراقيل التي واجهها.

وبحسب المكتب الإعلامي فإن الجانبان تطرقا إلى دور الأطراف المحلية والدولية وتأثيرها على الأوضاع في البلاد وسبل حل الأزمة.

المصدر: مجلس النواب

