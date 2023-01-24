المنفي: نتطلع للنهوض بالتعليم لتحقيق طموحات الشعب الليبي نحو التقدم والرقي

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن التعليم يعد الركيزة الأساسية التي ستتحقق به تطلعات الشعب الليبي نحو التقدم والرقي.

جاء هذا في تغريدة نشرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع تويتر بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام.

وأضاف المنفي في تغريدته: “نتطلع إلى تحقيق النهوض بالتعليم، وتحقيق الرؤى الطموحة نحو الوصول لمجتمع المعرفة”.

وكان مكتب الاتحاد الأوروبي في ليبيا، طالب في بيان نشره بمناسبة إحياءه اليوم الدولي للتعليم، بضرورة دعم قطاع التعليم وتطويره في ليبيا.

وقال المكتب في بيانه، إن ليبيا هي الأقل في نسبة الأمية مقارنة ببعض دول الجوار، داعياً إلى الحفاظ على هذا المستوى عبر دعم قطاع التعليم وتطويره.

واستعرض المكتب بعض جهوده لدعم قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك ليبيا.

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