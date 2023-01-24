بعد فشل اجتماع طرابلس.. الدبيبة والمنقوش يلملمان خيبتهما بلقاءات يابانية وإيطالية

الوطن| رصد

تلملم حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية، خيبتها وما بقي من ماء وجهها، أمام دول، تدّعي الحكومة نفسها دعهمها لها، حيث استقبل رئيس الحكومة المنتهية اليوم نائب وزير خارجية اليابان والمدير العام لإفريقيا والشرق الأوسط كانسوكي ناغوكا والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، التي استقبلت السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني اليوم أيضاً.

بعد أن فشل الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس يوم الأحد، واعتراف الحكومة المنتهية بخيبتها المباشرة وغير المباشرة، من خلال انتهاء الاجتماع بلا بيان رسمي، ولا نصاب قانوني، وتلفيق تصريحات للرئاسي، واتهامات لمصر وجامعة الدول العربية، فنّدت كلها مواقفها وحقيقة ما تدّعيه حكومة الدبيبة من أوهام؛ تجاهل الدبيبة ذلك، منشغلاً بفتح سفارة يابانية في طرابلس خلال العام الحالي، بعد ما اعتبره “استقراراً في الحالة الليبية” قاصداً أول زيارة لمسؤول ياباني للبلاد منذ عام 2011.

وأصرّت المنقوش على إحراج حكومتها من خلال مباحثات أجرتها مع بوتشيني اليوم حول الاستعدادات اللوجيستية لزيارة وفد رفيع المستوى تترأسه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لم يحدد موعده بعد.