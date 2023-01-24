التميمي يبحث أوضاع بنغازي مع رؤساء الأجهزة الأمنية

التقى مدير مكتب القائد العام الفريق “خيري التميمي” برؤساء الأجهزة الأمنية وآمر منطقة بنغازي العسكرية.

وذكر بيان لمدير مكتب القائد العام أن اللقاء جرى بحضور العميد “صدام حفتر” بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الرجمة، مشيرا إلى أنه شهد مناقشة الأوضاع الأمنية داخل مدينة بنغازي.

وفي وقت سابق اليوم، التقى التميمي بوزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء “عصام بوزريبة” بحضور العميد “صدام حفتر” ووكيل وزارة الداخلية “فرج قعيم” لمناقشة الأوضاع الأمنية، وسبل التعاون العسكري والأمني في فرض الأمن ومكافحة الجريمة.