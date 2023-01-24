الحكومة الليبية تستغرب عزم الحكومة الإيطالية توقيع اتفاق نفطي جديد مع حكومة الدبيبة

العنوان – سرت

استغربت الحكومة الليبية عزم رئيسة الحكومة الإيطالية زيارة الحكومة منتهية الولاية الأيام القادمة، وحضور توقيع الاتفاق النفطي الجديد.

وذكرت الحكومة في بيان لها، ببيانها الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2022، والذي أشار إلى الإعداد لصفقة غامضة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية يقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني.

وجددت الحكومة الليبية رفضها محاولة إحياء هذه الحكومة الميتة بإقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات.

واستهجنت الحكومة السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين، خصوصاً بعد رفض وزراء الخارجية العرب إعادة شرعنة هذه الحكومة بعدم حضورهم اجتماع مجلس الجامعة العربية قبل يومين في طرابلس ومقاطعتهم له.

وأكدت الحكومة الليبية عدم أهلية الحكومة منتهية الولاية والشرعية توقيع أية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، وأنها غير مخولة أصلاً بذلك طبقاً لنص المادة (10) من الاتفاق السياسي (جنيف).

وأهابت الحكومة الليبية بالجميع أن الدولة الليبية لن تلتزم بأية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مشبوهة الغرض والمآلات، وأنها في منأى عن كل الآثار القانونية والمادية التي تأتي بها مثل هذه الاتفاقيات.

وأشارت إلى أنها ستلجأ للقضاء الوطني والذي كان ولازال حصناً منيعاً دون اختراق للسيادة الوطنية، وقد أبطل في أكثر من مناسبة اتفاقيات غير مشروعة تفوح منها رائحة الانتهازية السياسية البشعة.

وكررت الحكومة الليبية دعوتها لجميع الدول لنسج علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وترتكز على تحقيق المصالح المشتركة، وتحثهم على احترام الإرادة الليبية المتمثلة في المؤسسات المنتخبة التي أنتجت الحكومة الليبية.