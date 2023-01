أصدر رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، تعليماته بضرورة معالجة أوضاع المتقاعدين من المؤسسة العسكرية، لوضع حلول لعجز مستحقات التقاعد العسكري والمتراكمة منذ ما يفوق 20 عاما، بحسب إعلام الحكومة.الدبيبة يصدر تعليمات بمعالجة أوضاع المتقاعدين من الجيش

هذا، وشدد الدبيبة على ضرورة أن ينال جميع منتسبي المؤسسة العسكرية حقوقهم كاملة، بما يتوافق مع جهودهم المبذولة في خدمة الوطن، بحسب وصفه.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الوزراء، بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وممثلين عن إدارات بوزارتي الدفاع والمالية والضمان الاجتماعي.

ويأتي هذا بعد مطالبات من رئاسة الأركان العامة وإدارات الجيش بتلبية حقوق منتسبي المؤسسة العسكرية، حسبما أفادت وزارة الدفاع.

المصدر: حكومتنا + وزارة الدفاع

