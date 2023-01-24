اليابان تعيد فتح سفارتها في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، نائب وزير خارجية اليابان والمدير العام لأفريقيا والشرق الأوسط، كانسوكي ناغوكا، والوفد المرافق له.

وسلم المسؤول الياباني، خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني لدبيبة.

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، والتأكيد على فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد الاستقرار الذي تعيشه ليبيا.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول ياباني إلى ليبيا منذ العام 2011.

وكان الوفد الياباني عقد لقاء اليوم مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، لبحث آخر مستجدات العملية الانتخابية، وتناول تطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية ومستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز جهوزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وأجرى الوفد جولة تفقدية لبعض مرافق المفوضية للاطلاع على جهوزية المفوضية للاستحقاق القادم، مثمناً الجهود التي تقوم بها المفوضية للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.

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