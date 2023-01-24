الحكومة الليبية تستنكر زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية لتوقيع اتفاقيات نفطية مع الحكومة المنتهية

الوطن / رصد

استنكرت الحكومة الليبية خبر زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية للحكومة المنتهية الولاية لتوقيع اتفاق نفطي جديد.

وذكرت الحكومة الليبية في بيانها ببيان سابق أشار الى الاعداد لصفقة غامضة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني الإيطالية يقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني.

و جددت الحكومة الليبية رفضها محاولة احياء الحكومة المنتهية باقحام قوت الليبين بالصفقات

مستهجنة السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية الذي تجاوز مصالح الليبيين العليا والمغامر بالعلاقة بين البلدين خاصة بعد رفض وزراء العرب إعادة الشرعية لهذه الحكومة من خلال المقاطعة.

وأكدت الحكومة الليبيية على عدم أهلية الحكومة منتهية الولاية والشرعية توقيع اية اتفاقيات او مذكرات تفاهم منوهة بانها غير مخولة بذلك طبقا للمادة 10 من الاتاق السياسي جنيف.

وتوعدت الحكومة الليبية باللجوء الى القضاء الوطني كونه الحصن المنيع ودوره الفاعل في ابطال اكثر من اتفاقيةغير مشروعة تفوح منها رائحة الانتهازية بحسب ما ذكر البيان