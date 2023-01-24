وزير الدفاع الإيطالي: مهتمون بتطورات ليبيا وحل أزمة المتوسط تمر عبر دول الخليج والشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، اهتمام بلاده بتطورات الأوضاع في ليبيا ومنطقة البحر المتوسط كونها امتدادًا طبيعيًا لإيطاليا، معتبرًا أن حل أزمة المتوسط يمر عبر دول الشرق الأوسط والخليج، بحسب تصريحاته خلال مقابلة مطولة مع موقع “ديكود 39” الإيطالي نُشرت اليوم الثلاثاء.

وقال كروسيتو بشأن روية لإيطاليا للبحر المتوسط وليبيا إن “أمن البحر المتوسط يكتسب أهمية حيوية بالنسبة لنا، حيث يعاني من تداعيات خطيرة جراء الصراع في أوكرانيا الذي أدى إلى تفاقم التوترات الموجودة بالفعل في المنطقة”.

وأوضح كروسيتو أنه “لهذا السبب من الواجب حماية المنطقة، لأن أمنها استراتيجي لأوروبا ولكل الدول المجاورة لهذا البحر الذي هو أحد الأعمدة الفقرية الحيوية للاتصالات وإمدادات الطاقة وطرق التجارة”.

ويعتقد وزير الدفاع الإيطالي “بشدة أن أوروبا يجب أن تستثمر بطريقة فعالة في أفريقيا لأنه فقط من خلال تشجيع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد والثقافة في البلدان الأفريقية سيكون من الممكن المساهمة في ضمان الاستقرار والنمو في القارة بأكملها الأمر الذي يسهم في تقليل التوترات أيضًا في حوض البحر المتوسط”.

ويرى كروسيتو أن تحقيق النمو الاقتصادي لأفريقيا، مع تبني الاتحاد الأوروبي “سياسة براغماتية وموحدة، هو أساسي لحل مشكلة أبعادها متنامية وهي الهجرة وأيضًا الاختراق الاقتصادي والتجاري والجيوسياسي من قبل بعض الدول الأخرى المنافسة لنا”.

وذكر وزير الدفاع الإيطالي أنه “لسوء الحظ أوروبا تستثمر سبعة أضعاف ما تستثمره الصين في أفريقيا و25 ضعفًا ما تستثمره روسيا ولكن مع نتائج مختلفة تمامًا، فللصين وروسيا (وليس أوروبا) وجود مهم في أفريقيا”.