وزارة الصحة بحكومة الوحدة تشكل لجنة لتسلم تظلمات العناصر الطبية

قررت وزارة الصحة تشكيل لجنة لقبول تظلمات العناصر الطبية والطبية المساعدة عن طريق إدارة الخدمات الصحية بالمناطق، بحسب إعلام الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده وزير الصحة، رمضان أبوجناح، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، صباح الثلاثاء.

كما اتُّفق خلال الاجتماع، على استئناف التنسيب الوظيفي، على أن تعتمد معدلات الأداء وإحالة الفائض عن الملاك للاحتياطي العام، وفق وزارة الصحة.

وتتولى اللجنة فرز احتياجات المرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل البلديات وإعادة تدويرها وفق الاحتياج.

المصدر: وزارة الصحة

