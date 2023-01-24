رئيس مجلس النواب الليبي يحث المصرف المركزي على دعم الحكومة المكلفة

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في مدينة القبة، نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة، علي القطراني.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، إن اللقاء بحث عدداً من الملفات الخدمية في مقدمتها توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، بالإضافة إلى ملف دعم الأعلاف.

وحث رئيس مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي بالتواصل مع الحكومة الليبية لتقديم الدعم الكامل لها.

كما أكد عقيلة صالح، على أهمية تواصل الحكومة مع لجنة الإعمار والاستقرار والتعاون والتنسيق المشترك بينهما.

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