السفيرة البريطانية: قادة ليبيا يخذلون بلادهم.. ويمكن تفعيل العقوبات تجاه من يعرقل الانتخابات

الوطن| رصد

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، إنه من الواضح حالياً أن “قادة ليبيا يخذلون بلدهم”، معربة عن رغبتها “برؤية أي إجراء حقيقي، يُظهر الاستعداد لوضع مصلحة ليبيا أولاً، بدلاً من حماية المصالح الشخصية”

ولوّحت هورندال في تصريحات صحفية، بإمكانية تفعيل العقوبات تجاه من سيتم تحديدهم كـ”معرقلين” لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، تطبيقاً لقرار المجلس رقم (2571)، مؤكدة أنهم على استعداد لاستكشاف هذه الخيارات إذ اقتضى الأمر.

وأضافت “عندما يفشل القادة في إحراز تقدم، يخسر الليبيون العاديون كل يوم. بعد مرور أكثر من عشر سنوات على ثورتهم يجب أن تتطور ليبيا، مستفيدةً من مواردها الطبيعية والبشرية الهائلة التي تُحسد عليها، ويجب أن تكون منافساً عالمياً في ملفات التجارة إلى التعليم والصحة؛ التسوية السياسية ستطلق العنان لهذه الإمكانات”.

واعتبرت أن جولات الصراع المتتالية خلقت انقسامات وانعدام في الثقة، لكنّ المأزق السياسي المستمر في ليبيا ليس عصياً على الحل؛ إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لذلك، بما في الأمر الانتخابات ومعايير الترشح لها.