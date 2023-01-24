خلال أسبوعين.. اعتراض 1103 مهاجرين في البحر الأبيض وإعادتهم إلى ليبيا بالإجبار

اعتُرض طريق 1103 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، واعيدوا بالإجبار إلى ليبيا ما بين الفترة من الأول وحتى الرابع عشر من يناير هذا العام، من بينهم 413 رجلاً، و55 امرأة، و10 أطفال، و625 آخرين لم تتوفر معلومات عن أعمارهم أو جنسهم بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وأفادت المنظمة أن أوضاع المهاجرين في ليبيا “غير إنسانية وجحيمية” ولا ينبغي اعتبارها مكاناً آمناً لإرسال المهاجرين إليها، داعية إلى فتح مسارات قانونية لآلاف “المحاصرين” في البلاد وحمايتهم دولياً.

وأشارت إلى اعتراض 24884 مهاجرٍ خلال عام 2022، وإعادتهم إلى ليبيا، في حين يواصل الاتحاد الأوروبي تمويل خفر السواحل الليبي لمنع الأشخاص من الوصول إلى أوروبا.

وفي تقرير نُشر في أكتوبر 2022، أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن المهاجرين غالباً ما يُجبرون على قبول العودة هرباً من ظروف الاحتجاز التعسفية والتهديد بالتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والاختفاء القسري والابتزاز وغير ذلك من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.