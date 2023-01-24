رئيس مؤسسة النفط الليبية: يجب أن نتحرك وبسرعة بشأن حوض الغاز الحدودي بيننا وبين الجزائر

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية ضرورة التحرك وبسرعة في عملية تطوير إنتاج الغاز، خاصة في المنطقة الحدودية بين الجزائر وليبيا.

وقال رئيس مؤسسة النفط الليبية في لقاء تلفزيوني على قناة “المسار”، إنه تم مخاطبة الشركات العالمية التي لديها اتفاقيات مع المؤسسة لاستكشاف الغاز بعد رفع القوة القاهرة، لاستئناف عمليات الاستكشاف المتوقفة منذ عام 2011.

وأضاف بن قدارة، أن هناك حوض غاز حدودي بين ليبيا والجزائر، مشيراً إلى أن الجزائر تنتج منه بشكل طبيعي بينما ليبيا متوقفة منذ عام 2011.

وأوضح رئيس مؤسسة النفط: لدينا 550 كيلو متر خالصة في المياه الإقليمية بحوض المتوسط وهي أكثر منطقة واعدة بالغاز في العالم. كما توجد خطط للوصول إلى 2 مليون برميل خلال 3 إلى 5 سنوات.

ولفت إلى أن مؤسسة النفط قللت حصة الغاز المتفق على توريدها لإيطاليا، وفضلت إعطاءها لمحطات الكهرباء لأهميتها للمواطنين.

Trending “ليبيا تويز” يثير غضب الليبيين.. تعرف على القصة