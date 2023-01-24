بن قدارة يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز

الوطن|رصد

أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بجهود العاملين بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز في تنفيذ أعمال الصيانة ومحاولات إعادة تشغيل المجمع الصناعي.

وجاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز بمدينة بنغازي برئاسة بن قدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدراء العامون ومدراء الإدارات بالمؤسسة والشركة ورئيس وأعضاء لجنة المراقبة.

وقال بن قدارة في كلمته خلال الاجتماع، “نتطلع قريبًا لإعادة تشغيل المجمع بالكامل بعد تشغيل مصنع الإيثيلين بجهود رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة وكل العاملين به مع التأكيد على حرصنا على ضرورة اتباع قواعد السلامة المهنية للمحافظة على أرواح العاملين“، مجددًا تأكيده على دعم المؤسسة المستمر على للشركة لتحقيق أهدافها.

وناقش الاجتماع آخر استعدادات الشركة لعملية التشغيل للمجمع الصناعي بالكامل والتطرق للصعوبات التي تواجه الشركة في ذلك، كما تم عرض نشاط الشركة للعام 2022 ومستهدفاتها وميزانياتها المقترحة للعام 2023.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف شعبان بسيبسو في كلمته على شكره وتقديره لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على دعمهم الغير محدود والذي كان له الأثر الطيب في تحقيق مستهدفات الشركة وتنفيذ بنود الخطة الرئيسية لإعادة التشغيل، حسب قوله.