بن قدارة: قوت الليبيين بخير والمؤسسة الوطنية للنفط تحاول المحافظة على مستوى استقرار الإنتاج الحالي

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن جميع العاملين بالمؤسسة يحاولون تقديم ما يستطيعون لإنجاح المؤسسة، والمحافظة على استمرار انتاج النفط، لكن الأمر لا يخلو من الضغوطات المختلفة النفسية والسياسية وربما الإجتماعية.

بن قدارة أكد في تصريحات متلفزة، على أن قوت الليبيين بخير والمؤسسة تحاول المحافظة على مستوى استقرار الإنتاج الحالي، وهناك خطط طموحة لرفع مستوى الإنتاج خلال 3-5 سنوات لـ 2 مليون برميل، وهو ممكن إن توفرت الشروط المطلوبة.

وشدد على أنه “بالإمكان تحقيق أكثر بكثير من هذه الأرقام؛ لأن ليبيا فيها الاحتياطي الأول في إفريقيا من النفط الخام، وكميات لا بأس بها من الغاز لم تدخل بالإنتاج وحتى للتطوير؛ لكن المشكلة دائمًا تبقى في الاستقرار وبالقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن إنتاج النفط والغاز يحتاج لاستثمارات كبيرة، وليبيا كدولة ليس لديها الإمكانيات المالية اللازمة للاستثمار في هذه القطاعات بقوة خلال فترة قصيرة”، بحسب قوله.

وبيّن أن “البلاد في مرحلة اكتفاء ذاتي وما تنتجه تستهلكه داخليًا، متمنيًا المحافظة على هذه المرحلة”، مشيرًا إلى أن “عام 2008 كان آخر استثمار حدث في قطاع النفط ولليوم لا يوجد استثمارات جديدة حتى الاستكشافات الموجودة لا يوجد بها استثمارات وتم تحويلها لإنتاج”.

ونوّه إلى أن “جزءًا من الاستراتيجية المتبعة بالمؤسسة تتمثل بزيادة إنتاج النفط من مليون و250 ألف برميل لـ 2 مليون برميل والمشروعات التي سترفع الإنتاج تحددت هي وقيمها كذلك، وإن توفر مناخ الاستقرار والميزانية المطلوبة لهذا التطوير سيتم الوصول لـ 2 مليون بعد 3-5 سنوات، وفي الغاز لـ 4 ترليون قدم مكعب من الإنتاج”.

كما أوضح أن “ليبيا ضيعت الكثير من الفرص لأنها أكثر دولة ممكن أن تكون مزودة للغاز والنفط في حوض البحر المتوسط، وهي على مستوى أفريقيا لديها الاحتياطات الأولى؛ لكنّ المشكلة في ليبيا تكمن في سببين، الأول حصل في 2011 وللآن مستمر وهو عدم الاستقرار السياسي وعدم توفر الميزانيات لتطوير المؤسسة النفط، بالإضافة لصعوبة المحافظة على مستوى الإنتاج”.

ولفت إلى أن “إنتاج الغاز والنفط ممكن أن يصل لأرقام مهولة وكبيرة جدًا لا يمكن توقعها؛ لكن هذا الأمر يحتاج لأمور أخرى منها أن يكون هناك مصداقية مع المستثمرين الأجانب ليطمئن أن رأس ماله سيسترده ويحقق أرباحًا”.

وتابع: “نحن أصبحنا دولة مستهلكة ولا يوجد لدينا أي مبادرات للتنمية والإنتاج وخلق فرص العمل. استراتيجيتنا بدأت برفع القوة القاهرة عن إنتاج النفط ورفعت واستقر إنتاج النفط، والآن ننتج كميات معقولة وأعتقد أننا الأول إفريقيًا في إنتاجه، المرحلة الثانية أن نهتم بالبنية التحتية في القطاع ونصرف عليها ونحسنها، سواء أكانت كهرباء أو كانت خطوط أنابيب وخزانات إلخ”.

وأفاد أنه لخلق عدالة وتنمية يجب تخفيض الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الإنفاق التنموي تدريجيًا والتفكير في كيفية البحث عن مصادر بديلة عن النفط وتنويع مصادر الدخل وخلق موارد ومصادر جديدة لفرص العمل، والاهتمام بالقطاعات المولدة لفرص العمل وهكذا تخلق تنمية أفقية وليست رأسية.

كما استطرد قائلًا: “إن لم يشعر الجميع أنه مستفيد بعدالة من إيرادات النفط فإنهم سيتجهون لقفل الموانئ النفطية والحقول، وهذا حصل في السابق؛ لذلك يجب أن يكون هناك نظام شفاف لكيفية التصرف في العائدات النفطية وعادل، وهذا يجب أن يتم الاتفاق عليه بين الأطراف السياسية، وأفضل وسيلة هي أن تكون هناك ميزانية معتمدة من البرلمان، لكن اليوم هناك مشاكل والانقسام السياسي هو سبب المشكلة، والأمر الطبيعي أن تدار الميزانية، وإذا كان فيها مشروعات تدار بعدالة، ولكن موضوع الميزانية متوقف نتيجة لمشاكل سياسية، وبالنسبة لاقتراح مستفيد نحن كمؤسسة النفط الإيرادات تأتي لنا ولكن نبيع النفط، الإيرادات لا نتحكم بها نحن، هناك كثيرون يعتقدون أن أموال النفط تصب في مصلحة مؤسسة النفط وهذا خطأ، أموال النفط تتواجد في حساب اسمه حساب الإيراد العام في المصرف الخارجي، ويذهب منه للمصرف المركزي وليس لمؤسسة النفط”.

وشدد بن قدارة خلال اللقاء على أن الدعم يجب أن يكون بالإنتاج، وليس الاستهلاك، ولتحقيق اقتصاد كفء لا بد من نقل الدعم من الاستهلاك للإنتاج في كل شيء، مضيفًا: “لكن من الناحية الواقعية لا أنصح برفع الدعم عن البنزين، لأنه حتى ارتفاع أسعار البنزين ممكن أن نفشل في توفير الدعم النقدي للمواطن، ونتيجة للمشاكل السياسية الموجودة، رفع سعر الوقود يعني رفع سعر كل شيء. وليس مضمونًا أن ترفع الدعم ويكون البنزين بجنيه والفرق يذهب للمواطن”.

ورأى أن “البلاد تعاني من التجاذبات السياسية والأطراف السياسية في ليبيا أدخلت كل شيء في الصراع السياسي، ومستمرة في هذا النهج ما يدمر مصلحة المواطن والبلاد، لافتاً إلى أن الضغوطات الحاصلة هي من أجهزة الدولة وليست من خارجها وبدون ذكر أسماء هناك ضغوطات تجري على المؤسسة بطريقة مباشرة وغير مباشرة وهناك من يمارس الضغوطات لأهداف شخصية، ومن يمارسها لأهداف سياسية كونه يرى بأن هناك طرفًا ممكن أن يستفيد سياسيًا من نجاح المؤسسة، وبالنسبة للتدخلات الخارجية فالمحاولات مستمرة وناجحة لحماية المؤسسة منها”، وفقاً لحديثه.