الفلاح: أقترح إنشاء ملتقى حوار لإنجاز القاعدة الدستورية

اعتبرت عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأخيرة بمثابة تنصّل من أيّ اتفاقات أو تعهّدات تمّت بينه وبين رئيس مجلس الدولة خالد المشري وهو ما يرجعهم إلى المربّع الأول، على حد زعمها.

وقالت الفلاح في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: “لا علم لي بأيّ دعوة وجّهت إلى لجنة المسار الدستوري ولم يُعلَن في مجلس الدولة عن استئناف المشاورات بين اللجنتيْن، على حد قولها.

ورأت الفلاح أن المجلسيْن استنفدا الوقت الممنوح لهما خاصّة بعد تصريحات عقيلة صالح، مقترحة أن يكون هناك ملتقى حوار يُمثّل فيه المجلسان بالإضافة إلى قوى أخرى وفق معايير محدّدة يُناط بها وضع معالم خارطة طريق للمرحلة القادمة بما فيها الميثاق وطني والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، وفق رأيها.