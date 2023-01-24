وزارة الشباب في حكومة الوحدة تفتح باب العمل بمكتبها الإعلامي

أعلنت وزارة الشباب في حكومة الوحدة عن فتح باب التقديم لوظيفة مدير مكتب الإعلام والتواصل للشباب الليبي من الجنسين بحسب بلاغ نشرته على فيسبوك.

ودعا البلاغ إلى توفر جملة من الشروط التي تمكن من شغل الوظيفة، من بينها أن يكون المتقدم حاملاً للشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً، وأن يمتلك الخبرة الكافية في المجال الإعلامي، أن يتمتع بالمهارات الإدارية والقيادية ومهارات العمل مع الفريق.

وقالت الوزارة إن هذا الطلب يأتي في إطار سياسة وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية لتمكين الكفاءات الليبية الشابة بمختلف المجالات، لشغل مثل هذا الوظائف.

وحددت وزارة الشباب في حكومة الوحدة يوم الأحد 29 يناير 2023، هو آخر موعد للتقديم إلى الوظيفة، مذكرة بأن مواعيد المقابلات الشخصية ستحدد بعد فرز الطلبات للمتقدمين.

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