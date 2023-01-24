“باتيلي” يبحث في الجزائر تسريع مسار التسوية السلمية في ليبيا

استقبل وزيرة الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تستمر لمدة يومين.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن الطرفين عقد جلسة مباحثات تركزت حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية.

وجدد وزير الخارجية الجزائري بهذه المناسبة دعم بلاده لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكداً استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الأشقاء الليبيين خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.

ومن جانبه، أشاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بالمساهمة الإيجابية للجزائر في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا وتضامنها الدائم مع هذا البلد الشقيق والجار.

وأكد باتيلي، على الاهتمام الخاص الذي يوليه للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.

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