وزيرا الاستثمار والتعليم يناقشان فرص إعادة الإعمار والاستثمار في ليبيا

التقى وزير الاستثمار على السعيدي، ووزير التربية والتعليم جمعة الجديد اليوم الثلاثاء، مع وفد من ائتلاف شركات صينية وإنجليزية (BFl CRIG) بحضور مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء مجدي الشريف.

حيث تناول اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاستثمار بمدينة بنغازي، فُرص إعادة الإعمار والاستثمار في مدن ومناطق ليبيا، وخاصة المشروعات التي تُساهم في رفع المعاناة عن المواطن وتُسرع عجلة البناء.

ثمّن الوزيران خلال اللقاء زيارة الوفد ورغبته الكبيرة في دراسة آلية تنفيذ بعض المشروعات، التي تدعم مدن ومناطق ليبيا دون تخصيص.

من جانبه أكد السعيدي بأن الحكومة ترحب بكل الشركات الراغبة في المشاركة في إعادة الإعمار، وأنها على استعداد لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهذه الشركات.