التكبالي: المشري يسعى لتعيين رئيس لمفوضية الانتخابات موالٍ له

حذر عضو مجلس النواب علي التكبالي من تحركات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بشأن منصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

وقال التكبالي في تغريدة عبر “تويتر”: “من فضلكم افهموا، لن تنفعكم لجان تنشؤونها، ولا إنذارات تطلقونها كما قلت دائما، لن تحصلوا من المشري على شيء، آخر المطبات سعيه لتعيين رئيس لمفوضية الانتخابات يكون مواليا له”.

يشار إلى أن المشري عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء مع لجنة المناصب السيادية، واطلع على تقريرها النهائي للمترشحين للمناصب السيادية قبل عرضه في جلسة عامة للمجلس.