البيوضي: حكومة الدبيبة تتفاوض مع “ميريام فارس” بمبلغ خيالي لإحياء حفل 17 فبراير

الوطن| رصد

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، نقلاً عن مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية السابق؛ أرسلت ممثلاً دبلوماسياً خاصاً بها، إلى دولة الإمارات، للتفاوض مع ميريام فارس، بمبلغ “خيالي” لإحياء حفل السابع عشر من فبراير بطرابلس، “بديلا عن حل الأزمات الخانقة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الليبيين أو معالجة أزمة ديون المصحات في تونس والأردن أو توفير الأدوية اللازمة لمرضى الأورام”.

وأضاف البيوضي في منشور على حسابه في موقع فيسبوك، “ميريام فارس هي صاحبة أكبر أجر في التاريخ عندما تقاضت مبلغا خياليا الترويج لكأس العالم في قطر” و “المبلغ خيالي واخترت عدم كتابته والقيمة موجودة في كل الصحف” مشيراً إلى إمكانية البحث في (جوجل).