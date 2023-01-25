وزير الزراعة يبحث مع عدد من مربي المواشي والاغنام ملف الاعلاف

بحث وزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس بو حسن مع عدد من مربي المواشي والاغنام بمنطقة سلوق وقمينس بحضور منسق قطاع الزراعة فرج الطبال، ومدير إدارة الإنتاج الحيواني بالوزارة ملف الاعلاف المزمع توريدها للوزارة في الأيام المقبلة.

وتوجه المربين ومنسق القطاع بالشكر والتقدير لوزير الزراعة والثروة الحيوانية على مجهوداته المبذولة خدمة للمربين والمزارعين وعلي ما بذله من مجهود في توفير الاعلاف رغم الصعوبات التي واجهته وقلة الإمكانيات.

كما طالب المربين بأن يتم توزيع الاعلاف وفق الكشوفات المحالة من منسقي قطاع الزراعة بالبلدية وكذلك ضرورة الإسراع في توفير الاعلاف علي المربين.

وفي ختام الاجتماع توجه الوزير بالشكر والتقدير للأخوة الحضور مؤكداً بأن الوزارة ستكون عون لهم في توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من توفير الاعلاف والسماد والامصال والأدوية البيطرية وتوفير الشتول.

وأفاد الوزير بأن إدارة الإنتاج الحيواني بالوزارة قد استلمت كشوفات بإعداد الثروة الحيوانية والمحالة من منسقي قطاع الزراعة بالبلديات وانها ستقوم بإحالة الكشوفات الي اللجنة المركزية لتوزيع الاعلاف لتقوم بالتوزيع وفق الاحصائيات المحالة اليها .