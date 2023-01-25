دومة: مجلس الدولة يناور لخرق اتفاق بوزنيقة للمناصب السيادية

كشف عضو مجلس النواب مصباح دومة أن مجلس الدولة الاستشاري يسعى لصنع أزمة بشأن المناصب السيادية.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “مناورة جديدة لمجلس الدولة لخرق اتفاق المناصب السيادية الموقع في بوزنيقة، فبعد المحكمة العليا جاء الدور على المفوضية العليا للانتخابات بترشيح شخصية محسوبة على طرف سياسي لوحدها دون باقي الأعضاء، لوضع مجلس النواب أمام الأمر الواقع ويظهر بصورة معرقل”.

يشار إلى أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء مع لجنة المناصب السيادية، واطلع على تقريرها النهائي للمترشحين للمناصب السيادية قبل عرضه في جلسة عامة للمجلس، وفق بيان عن المكتب الإعلامي للمجلس.