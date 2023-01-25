العامة للكهرباء تستكمل مشروع إعادة تأهيل محطة تحويل تيجي

الوطن| رصد

استكملت الشركة العامة للكهرباء، مشروع إعادة تأهيل محطة تحويل 11/66 ك.ف في تيجي، بعد الانتهاء من تجهيزه بخلايا جديدة، تحت اشراف ومتابعة مهندسي الإدارة العامة لمشروعات التوزيع، ليصار إلى تشغيله حال الانتهاء من إجراء الاختبارات التشغيلية وتنفيذ شبكة الكوابل المطلوبة للربط مع الشبكة العامة لدعم التغذية الكهربائية.

وأشارت الشركة على صفحتها في موقع فيسبوك، إلى أن تنفيذ المشروع يأتي للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها في عدد من المناطق.