خارجية الدبيبة: اليابان تدعمنا للوصول إلى الانتخابات

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة إن اليابان تدعم حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وجاء ذلك في بيان عن لقاء رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع نائب وزير خارجية اليابان المدير العام لإفريقيا والشرق الأوسط كانسوكي ناغوكا والوفد المرافق له في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.

وذكر البيان أن وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة حضرا الاجتماع الذي بحث الخطوات التمهيدية لافتتاح السفارة اليابانية في أقرب وقت والعمل على تشجيع الشركات الاقتصادية خاصة في مجالات النفط والطاقات المتجددة والتعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تقديم دعم دولة اليابان لحكومة الوحدة الوطنية في الوصول إلى الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

ووفق البيان حضر الاجتماع من الجانب الليبي مدير إدارة آسيا واستراليا نوري الكاسح والقائم بالأعمال في اليابان أحمد النعاس والجانب الياباني المساعد الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا “شونسوكي أكاماسا” والقائم بالأعمال بالوكالة “ماساكي أماديرا”.