سفيرا الإمارات وبريطانيا يبحثان أبرز المستجدات على الساحة الليبية

عقد سفير دولة الإمارات لدى ليبيا، محمد علي الشامسي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال.

وقالت السفارة الإماراتية عبر حسابها بموقع تويتر، إن الاجتماع عقد بحضور سالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وأضافت السفارة أن السفيران بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين وناقشا أبرز المستجدات على الساحة الليبية.

