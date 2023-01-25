“خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري”.. باثيلي: نسعى مع دول الجوار تسريع مسار التسوية السلمية في ليبيا

الوطن|متابعة

استقبل وزيرة الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تستمر لمدة يومين.

وعقد الطرفين جلسة مباحثات تركزت حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية.

وأكد لعمامرة دعم بلاده لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكدًا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الأشقاء الليبيين خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.

ومن جهته، أشاد باثيلي بالمساهمة الإيجابية للجزائر في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا وتضامنها الدائم مع هذا البلد الشقيق والجار، مؤكدًا على الاهتمام الخاص الذي يوليه للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.