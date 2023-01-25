وزير الخارجية الجزائري: مستعد لوضع خبرتي تحت تصرف الليبيين

جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة دعم بلاده لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكدا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الليبيين، خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.

جاء ذلك خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى الجزائر والتي تستمر لمدة يومين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم، أن المباحثات بين الطرفين تركزت حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية.

وقال باتيلي، إنه يولي اهتماما خاصا للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية.