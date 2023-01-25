عبدالله باتيلي: اهتمام خاص للتنسيق مع دول الجوار لتسريع تسوية الأزمة الليبية

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه يولي اهتماما خاصا للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال استقباله من قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى الجزائر والتي تستمر لمدة يومين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم، أن المباحثات بين الطرفين تركزت حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية.