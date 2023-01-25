عقب سطوة الدبيبة عليه.. الفساد ينهش مصرف الساحل والصحراء

في إطار ما وصفه مكتبهم الإعلامي عبر صفحتهم الرسمية على منصة فيسبوك بالتعاون بين مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة والأكاديمية الليبية، عُقد بمقر الأكاديمية الليبية صباح الثلاثاء اجتماع بين رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، ورئيس الأكاديمية الليبية، كما حضر الاجتماع مدير المكتب التنفيذي، ومدير إدارة العلاقات الدولية والأسواق المالية ومدير المركز الإعلامي، وبعض من أعضاء هيئة التدريس ومدراء الإدارات ورؤساء الاقسام، دون معرفة تفاصيل حضور كل هؤلاء للاجتماع، كما سقط من المكتب الإعلامي الإشارة لحضور وزير الاقتصاد محمد الحويج.

تناول الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للمصرف، انطلاق الدورة التدريبية لموظفي المصرف في مجال اللغة الفرنسية بداية شهر فبراير القادم، وهي ضمن عقد لم يفصح عنه الطرفان خاصة أن المصرف لديه فروع في عديد الدول الأفريقية والتي من المفترض تمتلك كوادر تمتلك اللغة الفرنسية مسبقا.

كما أن وجه الاستغراب إقامة ندوة علمية مشتركة مع مدرسة الدراسات الاستراتيجية تهدف إلى دفع الدول الأعضاء لتعزير فرص قيام المصرف بدوره كأداة حقيقية تُساهم في النهوض بالنشاط الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة، خاصة أن ما تتمتع به دول التجمع من موارد وإمكانيات طبيعية بحاجة إلى أدوات استثمارية فاعلة تساعد على تحقيق أهداف التجمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وادعى المكتب أنهم في صدد المساهمة والمشاركة في مؤتمر التحكيم الدولي المزمع عقده خلال الفترة القادمة لأهمية التحكيم لفض الكثير من القضايا، مؤكدين على أهمية مشاركة بعض الدول التي لها تجارب دول أفريقية مهمة في مجال التحكيم خاصة دولة نيجيريا وغيرها.