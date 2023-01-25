أهالي تونسي مختطف على الحدود يحتجزون 6 شاحنات ليبية في القيروان

أفادت عدة وسائل إعلام تونسية محلية، بأن عائلة المواطن التونسي المختطف في ليبيا “عز الدين المثناني” أقدموا على غلق طريق الباطن بمدينة القيروان التونسية.

وصعد الأهالي المحتجون من غضبهم حيث قاموا باحتجاز 6 شاحنات ليبية محملة بالمواد الغذائية في مدينة القيروان، وذلك احتجاجا على اختطافه منذ شهر على الحدود الليبية التونسية.

وقال عدد من أهالي المواطن التونسي المختطف أن عز الدين هو سائق جرافة يعمل على الحاجز الترابي لتأمين الحدود الليبية التونسية وتم اختطافه من قبل سيارتين رباعية الدفع تحملان لوحات ليبية.