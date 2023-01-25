مسؤول أممي: جددنا مدرستين في صبراتة بجهود جميع الشركاء

أعلن برنامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تسليم مدرستين في صبراتة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقال البرنامج في تقرير إنه تم تسليم مدرستين ابتدائية وإعدادية في صبراتة، واللتين بإمكانهما استيعاب 700 طالب، بعد إجراء تجديدات جوهرية بالمدرستين، كجزء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي، وتم تمويل أعمال التجديد من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا – بلديتي”.

من جانبه قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو: “من خلال تجديد مدرستي الطويلة والحرية في صبراتة، وبجهود جميع الشركاء، يمضي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدماً في التزامه بضمان التحصيل العلمي الجيد لجميع الفتيان والفتيات في ليبيا في بيئة تعزز نتائج التعلم الفعالة، حيث إن دور التعليم أساسي نحو بناء السلام في ليبيا”.