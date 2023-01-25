سفير الاتحاد الأوروبي: سعداء بتجديد مدرستين في صبراتة

قال سفير الاتحاد الأوروبي جوزيه ساباديل: “يعد تحديث المدارس وخلق بيئات تعليمية آمنة للأطفال استثمارات مهمة في مستقبل ليبيا”.

وأضاف ساباديل: “يسعدنا أن نتمكن من استكمال التجديد المهم لمدرستي الطويلة والحرية في صبراتة على الرغم من الصعوبات الإضافية التي تفرضها جائحة كوفيد-19″.

وأشار إلى أن هذا المشروع جزء أساسي من دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبلديات الليبية في جهودها لتحسين الخدمات العامة.

يذكر أن برنامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن عن تسليم مدرستين في صبراتة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقال البرنامج في تقرير إنه تم تسليم مدرستين ابتدائية وإعدادية في صبراتة، واللتين بإمكانهما استيعاب 700 طالب، بعد إجراء تجديدات جوهرية بالمدرستين، كجزء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي، وتم تمويل أعمال التجديد من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا – بلديتي”.