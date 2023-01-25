بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 25 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 25 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الحرارة منخفضة نسبياً على الشمال الغربي ويكون الإنخفاض ملحوظ يوم الغد، مع رياح نشطة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي، ويشمل الانخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة اغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق يتخللها سقوط زخات خفيفة من المطر.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (17-11)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة هذه اليوم تصل سرعتها (50)/كيلومتر/الساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية فجنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ، وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الجمعة على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 27)مْ، ولاتتجاوز ( 17 )مْ على غدامس والحمادة والجفرة وتسجل إنخفاض من يوم الغد.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-24)مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد ثم تنخفض يوم الجمعة.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:32)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:05)