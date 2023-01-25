استمرار انخفاض درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى الحرارة منخفضة نسبياً على الشمال الغربي ويكون الانخفاض ملحوظ يوم الغد، مع رياح نشطة، اليوم الأربعاء على مناطق الشمال الشرقي، ويشمل الانخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة أغلب مناطق ليبيا.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية، تكون السماء راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق يتخللها سقوط زخات خفيفة من المطر.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (17-11)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات تكون السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة هذه اليوم تصل سرعتها (50)/كيلومتر/الساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية فجنوبية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-22)مْ، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الجمعة على أغلب المناطق.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22- 27)مْ، ولا تتجاوز ( 17 )مْ على غدامس والحمادة والجفرة وتسجل انخفاض من يوم الغد.

وفي السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19-24)مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد ثم تنخفض يوم الجمعة.