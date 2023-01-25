انتخابات تشمل مجالس البلديات جميعا والمركزية تدعو المواطنين للمشاركة

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أصدرت اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات مجالس البلدية خلال مؤتمر صحفي اليوم وضمت اللائحة الأسس التالية :

الترشح للمجلس البلدي المكون من 7 مقاعد للبلديات الأقل من 250ألف نسمة

نظام القوائم المغلقة تتكون القائمة من 3 مترشحين عن الفئة العامة وإمرأة وذوي احتياجات خاصة و4 مترشحين احتياطيين للفئة العامة ومترشح احتياطي عن ذوي الاحتياجات الخاصة ومترشح احتياطي عن المرأة

الترشح للمجلس البلدي المكون من 9 مقاعد للبلديات الأكثرمن 250 ألف نسمة تتكون القائمة المغلقة 4 مترشحين عن الفئة العامة وإمرأة وذوي احتياجات خاصة و5 مترشحين احتياط عن فئة العامة ومترشح احتياط عن فئة المرأة ومترشح احتياط عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كما نص قانون 59

النظام الفردي لعدد 3 مقاعد المخصصة للفئة العامة

وبحسب اللجنة فإن اللائحة استمدت أسسها من صوت المواطن وأخذت بعين الاعتبار مطالب مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات كما أعطت الحق للراغبين بالترشح للنظام الفردي التواجد كأعضاء في المجلس البلدي إلى جانب المترشحين في نظام القائمة مما يزيد التنوع داخل المجلس البلدي ما يعزز الشفافية والرقابة داخل عمل المجلس

ونوهت اللجنة على أن سجل الناخبين سيكون وفق الأرقام الوطنية الصادرة عن السجل المدني من كل بلدية ما يزيد من النزاهة وموثوقية العملية الانتخابية

وشدت اللجنة المركزية بأنها وضعت كل الاجراءات والضوابط التي تدعم سير انتخابات البلدية وطالبت منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتحابية باعتبارهم شريكا رئيسيا لهذه العملية

ونوهت بأن الانتخابات البلدية ستشمل مجالس بلديات ليبيا دون استثناء

ودعت اللجنة المواطنين مترشحين وناخبين على المشاركة الفعالة بالانتخابات