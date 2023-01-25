باتيلي ولعمامرة يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبد الله باتيلي مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.

وعرض لعمامرة، على “باتيلي” خبرة بلاده في تجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الاستحقاق الانتخابي، وفق بيان وزارة الخارجية الجزائرية.

واعتبر الطرفان أن الاستحقاق الانتخابي السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية.

وجدد لعمامرة دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، والتأكيد على استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الليبيين، خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.

من جانبه، أثنى باتيلي على الدور الإيجابي للجزائر في دعم الحلول السياسية، لافتا إلى أنه يولي اهتماما للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.