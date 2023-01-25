خاص «بوابة إفريقيا».. تاورغاء.. متى تعود العائلات إلى ديارها؟

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

25 January, 2023

نظم مخاتير المحلات بمدينة تاورغاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم الأساسية لدعم الاستقرار وعودة الأهالي لمدينتهم.

وطالب المحتجون، خلال الوقفة التي نظموها أمام مقر المجلس المحلي لمدينة تاورغاء، السلطات والحكومات، بسرعة صرف التعويضات المالية عن المنازل التي تضررت من الأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلاد، وخاصة بعد انتهاء المكاتب الهندسية من عمليات الحصر الموكلة لهم.

كما طالبت المجموعة، الحكومة، بضرورة مخاطبة الشركة العامة للكهرباء لدعم دائرة توزيع كهرباء تاورغاء بالإمكانيات والمعدات الضرورية لتوصيل التيار الكهربائي لكافة المنازل بالمدينة، والتدخل لحل أزمة نقص غاز الطهي، بالإضافة إلى الإسراع في صيانة كافة المرافق التعليمية، وتذليل الصعاب أمام إتمام مرحلة صيانة مستشفى تاورغاء العام.

من جهته قال مدير المكتب الإعلام بالمجلس المحلي تاورغاء عبدالرازق قاسم، إن “العديد من العائلات والأهالي ما زالت عاجزة عن العودة إلى ديارها بسبب نسبة الدمار العالية التي شهدتها مدينة تاورغاء”، لافتا إلى أن الأهالي تنتظر من الحكومة مساعدتها في العودة لديارهم عن طريق صيانة المساكن الشعبية والوحدات السكنية بالمدينة.

وأشار قاسم، إلى أن مدينة تاورغاء بدأت في الآونة الأخيرة تشهد عودة للاستقرار والحياة الطبيعية، مع بدء أعمال تنفيذ بعض المشاريع الصيانة الطرق المتهالكة، موضحا أن هذه الجهود لا تكفي وأن أهالي تاورغاء في انتظار أن توفي الحكومات بوعودها وواجباتها خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية للمدينة، وبدء عمليات إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة.