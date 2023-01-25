الارصاد: امطار متفرقة الجمعة.. وانخفاض ملحوظ للحرارة بدءا من الغد بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 25/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتاثر مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم برياح جنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها الى (50)كيلومتر/الساعة مما تسبب في إثارة الاتربة على بعض الاماكن.

ووفقا للتقرير تبقى درجات الحرارة منخفضة نسبياً على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب من حين لإخر هذا الليلة على مناطق متفرقة يتخللها سقوط أمطار خفيفة يوم الغد.

وتوقع التقرير ان تسجل درجات الحرارة إنخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي حيث تسجل نهارا مابين(09-14)مْ، مع رياح نشطة على المناطق الساحلية، ويشمل انخفاض الحرارة يوم الجمعة اغلب مناطق ليبيا مع فرصة لسقوط امطار متفرقة خاصة على الشمال الشرقي.

والله اعلم