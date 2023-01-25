خلال النصف الثاني من العام الجاري..اليابان تعتزم إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس

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أكد نائب وزير خارجية اليابان والمدير العام لأفريقيا والشرق الأوسط كانسوكي ناغوكا فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضح ناغوكا خلال لقائه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في طرابلس، أن افتتاح السفارة يأتي بعد الاستقرار الذي تعيشه ليبيا.

وسلم نائب وزير خارجية اليابان رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني، إلى وزيرة الخارجية.

وتم خلال لقاء المنقوش مع ناغوكا – في هذه الزيارة التي تعتبر هي الأولى لمسؤول ياباني لليبيا منذ العام 2011 – مناقشة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.