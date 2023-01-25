الشريف: المجلس الأعلى للقضاء لن ينجح في أي دور  يُسند له بأي مبادرة

زعم فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن “المجلس الأعلى للقضاء لن ينجح في أي دور يُسند له بأي مبادرة ولن يحظى بأي فرصة للنجاح”.

وقال الشريف، في تدوينة له عبر فيسبوك، إن “أي مبادرة رغم احترام الجهود المبذولة بشأنها، حين تتحدث عن أي دور للمجلس الأعلى للقضاء فهي غير واقعية”.

وتابع؛ “فالمجلس الأعلى للقضاء شُكل بقانون باطل، ومن يتولى رئاسته اختاره طرف صراع بعينه وهو عقيلة صالح، وبالتالي فأي دور يُسند إليه لن يحظى بأي فرصة للنجاح”.

وأردف الشريف، “أما غير ذلك من نقاط فيمكن الأخذ منها والرد عليها، وكل ما من شأنه أن يقود للتسريع من الانتخابات فهو ما سيدعمه الليبيون”.

وختم موضحًا أن الليبيين “يتطلعون للتخلص من كل الأجسام السياسية الحالية دفعةً واحدة وليس الإبقاء على أجسام واستبعاد أجسام أخرى تحت أي ذرائع مهما كان إطارها الخارجي جميلًا”.