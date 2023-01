الفلاح: تصريحات عقيلة صالح الأخيرة بمثابة تنصّل من تعهداته لرئيس مجلس الدولة

ليبيا – اعتبرت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية بجماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح أن تصريحات عقيلة الأخيرة بمثابة تنصّل من أيّ اتفاقات أو تعهّدات تمّت بينه وبين رئيس مجلس الدولة خالد المشري، وهو ما يرجعهم إلى المربّع الأول.

الفلاح قالت في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أنها لا علم لها بأيّ دعوة وجّهت إلى لجنة المسار الدستوري ولم يُعلَن في مجلس الدولة عن استئناف المشاورات بين اللجنتيْن.

ورأت أن المجلسيْن استنفدا الوقت الممنوح لهما خاصّة بعد تصريحات عقيلة صالح، مقترحة أن يكون هناك ملتقى حوار يُمثل فيه المجلسان، بالإضافة إلى قوى أخرى وفق معايير محدّدة يُناط بها وضع معالم خارطة طريق للمرحلة القادمة، بما فيها الميثاق الوطني والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

