اللواء 444 قتال: مداهمة وكر لممارسة الرذيـلة في طرابلس وضبط 6 اشخاص

تمكنت العناصر الامنية التابعة للواء 444 قتال، امس الثلاثاء من مداهمة واقتحام وكر لممارسة الرذيلة والدعارة في مدينة طرابلس وأسفرت العملية عن إيقاف 6 اشخاص.

وبحسب بيان صادر عن اللواء 444 قتال التابع للجيش الليبي، أنه وبناءاً “على شكاوى الجيران اقتحمت مفرزةٌ من مفارز اللّواء وكرًا لممارسة الرّذيلة والفساد الأخلاقي، وتمكّنت من ضبط أربعة من النّساء واثنان من الرجال”.

على ذات الصعيد، تمكّنت مفرزةٌ من مفارزِ اللّواء من ضبطِ شخصَيْن أحدهما من جنسيّة أجنبيّة وهما مسلحَيْن ومتلبسَيْن وهما يقومان بالحفر وسرقة كوابل النحاس التّابعة للشركة العامّة للكهرباء.