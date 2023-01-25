ابن شقيق بوعجيلة: حكومة الدبيبة لم تكلف حتى سفيرنا بأمريكا بمتابعة محاكمة عمي

أكد عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود، أنهم تمكنوا من توكيل فريق قانوني أمريكي للدفاع عن عمه الذي سلمه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة لأمريكا.

وقال المريمي في تصريحات صحفية: “حكومة الدبيبة لم تقدم لنا أي دعم أو مساعدة ولم تُكلف حتى السفير الليبي في أمريكا بمتابعة إجراءات المحاكمة أو صحة بو عجيلة، فلأكثر من 12 يوما لم تصلنا أي أخبار عن بو عجيلة مسعود، وفريق الدفاع الأمريكي أرسل إلينا عقدًا لدراسة البنود الموجودة فيه والتكاليف المترتبة”.

وأضاف “عدد من المحامين الليبيين سيتابعون فريق الدفاع الأمريكي أثناء الجلسة التي ستكون الأربعاء المقبل، وبعض من أفراد عائلته سيتوجهون لتونس غدا لغرض الحصول على التأشيرة الأمريكية حتى يتمكنوا من حضور الجلسة، ولكن المحاكمة مكلفة ماديا وتحتاج إلى مبلغ كبير ونحن في انتظار دعم الصندوق الذي تم توفيره لهذا الغرض ودعم الجهات التي وعدت بتوفير هذا الدعم”.