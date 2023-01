حكومة باشاغا تستنكر عزم رئيسة وزراء إيطاليا زيارة ليبيا

أعربت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عن استغرابها عزم رئيسة الوزراء الإيطالية زيارة ما سمته “الحكومة المنتهية الولاية في طرابلس” وتوقيع اتفاق نفطي جديد.

وأشارت حكومة مجلس النواب في بيان لها إلى وجود “صفقة غامضة” بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية يقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني بحسب البيان.

وجددت الحكومة المكلفة من البرلمان رفضها لما وصفته بمحاولة إحياء الحكومة “الميتة” بإقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات، مؤكدة عدم أهلية الحكومة التي تصفها بـ “المنتهية الولاية والشرعية” لتوقيع أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم.

وأشارت الحكومة المكلفة إلى أن ليبيا لن تلتزم بأي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم “مشبوهة”، وأنها ستلجأ للقضاء للحيلولة دون اختراق السيادة الوطنية وفق نص البيان.

المصدر: بيان الحكومة المكلفة

