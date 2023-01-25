البرلمان الليبي يطلق برنامج لتعزيز قدرات موظفيه في ملف حوكمة الهجرة

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، عن انطلاق برنامج العمل المشترك لتعزيز قدرات موظفي لجان مجلس النواب ذات الصلة بملف حوكمة الهجرة لهذا العام.

وبحسب بيان صادر عن البرلمان الليبي نشرته الصفحة الرسمية له على “فيسبوك” فإن “برنامج العمل المشترك لتعزيز قدرات موظفي لجان مجلس النواب سيشمل سلسلة من ورش التدريب الواقعي و الافتراضي، وبرامج العمل التي تهدف إلى إدارة الموضوعات المتعلقة بالهجرة بجانبها القانوني وغير القانوني بشكل أكثر فعالية يلبي المصالح الوطنية ويحترم الجانب الإنساني والمعايير الدولية.

وأدرف أن بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية وأبرزها منظمة الهجرة الدولية التي ستقدم الدعم الفني والاستشاري بما سيسمح بتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وأضاف العقوري، بأن البرنامج سيحرص أيضاً على إعداد مدربين وكوادر محلية استجابة للاحتياجات الوطنية المتعلقة برفع القدرات ووضع البرامج التدريبية المناسبة، مشيراً إلى أن هدف البرنامج الذي سيشمل اللجان البرلمانية والجهات التنفيذية ذات العلاقة بالإضافة للجهات الرقابية العمل على توحيد السياسات الوطنية تجاه ملف الهجرة ووضع أرضية واحدة للعمل وكذلك دراسة أوضاع النزوح والهجرات الداخلية والاستجابة لذلك ، وتحديد الاحتياجات من العمالة الوافدة بما يلبي متطلبات السوق المحلي.

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وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على أن ملف الهجرة يجب أن يحظى بأولوية قصوى خاصة وأن ليبيا تمر بأزمة غير مسبوقة لتدفقات الهجرة غير القانونية إلى أراضيها وهو ما يتطلب تعزيز استجابة فعالة للأجهزة والهيئات الوطنية للتخفيف من تداعيات الأزمة على المهاجرين والمجتمع الليبي.