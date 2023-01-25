استقرار الدولار وارتفاع في سعر صرف اليورو

العنوان-طرابلس

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا مقابل الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، مقارنة بأمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.86 دينار مقابل 5.89 دينار، أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.18 دينار أمس، بينما ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.75 دينار.

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.